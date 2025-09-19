Tevere Balneabile Brignano | Aveva ragione Verdone meglio asfaltarlo

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Brignano: "Forse asfaltare il Tevere costa meno, diciamo così. Ed è più veloce. Pensa invece del motorino, tutto con il motoscafo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

