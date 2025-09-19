In un’epoca in cui i consumi di energia aumentano in diverse aree del mondo e si assiste tanto alla transizione di molti mix energetici verso le fonti rinnovabili quanto alla trasformazione delle reti in asset sempre più delicati e critici per la maggior complessità tecnologica appare sempre più chiaro che le infrastrutture di trasmissione elettrica devono essere progettate per far fronte a vari shock. Le nuove sfide delle reti elettriche. Esse devono oggigiorno tenere in conto la necessità di dover resistere agli impatti di condizioni climatiche estreme, eventi improvvisi legati al mutato scenario ambientale (tempeste, ondate di calore, inondazioni) e a problematiche che possono emergere per attacchi cinetici in contesti di crisi geopolitiche o offensive cybernetiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Test estremi per nuove sfide: le reti elettriche nell’era della transizione energetica