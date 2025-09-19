Tesla in fiamme a Schwerte | muoiono un uomo e due bambini salvo per miracolo un terzo minore

Perché le auto elettriche sono più difficili da spegnere in caso di incendio?. Una domenica di settembre trasformata in incubo a Schwerte, nel distretto tedesco di Unna. Un uomo di 43 anni e due bambini di nove anni hanno perso la vita in un terribile incidente che ha coinvolto una Tesla. La dinamica. Secondo la ricostruzione, il conducente stava tentando un sorpasso sulla Rote-Haus-Straße quando ha perso il controllo del mezzo. L’auto è uscita di strada, ha colpito un albero ed è immediatamente esplosa in fiamme. I soccorsi disperati. Un residente ha provato a domare le fiamme con un estintore, senza riuscirci. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

