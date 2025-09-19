Terribile scontro in volo fumo e fiamme all’improvviso | immagini agghiaccianti VIDEO

Un evento dimostrativo destinato a promuovere il futuro della mobilità aerea si è trasformato in una scena di emergenza. Durante una sessione di test di un airshow due auto volanti hanno avuto una collisione in volo. L’impatto ha causato la perdita di controllo di uno dei veicoli, che si è incendiato durante l’atterraggio. Un pilota coinvolto è rimasto ferito nello scontro. Leggi anche: 19enne travolge gruppo di persone con l’auto: ci sono morti e feriti Incidente durante le prove di auto volanti. Le immagini dell’incidente, diffuse rapidamente sui social e rilanciate dai media nazionali, mostrano una densa nuvola di fumo che si innalza dal velivolo coinvolto, mentre le squadre di soccorso si mobilitano prontamente per gestire la situazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

