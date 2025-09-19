Terribile schianto in strada scuolabus con bambini a bordo si ribalta | ci sono feriti
Momenti di grande paura questa mattina nella provincia italiana, dove uno scuolabus si è ribaltato dopo un violento scontro con un’automobile lungo la strada che collega Buja a Treppo Grande. L’incidente, avvenuto attorno alle 8, ha subito fatto temere il peggio: a bordo del mezzo c’erano infatti 23 bambini e tre adulti. Fortunatamente, nonostante la dinamica impressionante, il bilancio è stato meno grave del previsto, con cinque feriti lievi registrati in provincia di Udine. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto tra lo scuolabus e l’auto è stato abbastanza forte da causare il ribaltamento del mezzo che trasportava i piccoli studenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
