Terribile schianto in Lamborghini poi il miracolo | chi c’era a bordo

– Un rombo potente, un colore giallo che non passa inosservato e poi lo schianto improvviso: così una Lamborghini fiammante è finita sotto la parte posteriore di un camion, trasformando un pomeriggio di guida in autostrada in una scena drammatica. È accaduto lungo il tratto marchigiano dell’ A14, poco prima della galleria di Novilara, vicino a Fano. Al volante un uomo di 76 anni, originario di Teramo, che è uscito praticamente illeso, mentre la sua auto è rimasta gravemente danneggiata. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terribile schianto in Lamborghini, poi il miracolo: chi c’era a bordo

