Terribile incidente nello svincolo della tangenziale tra Torino e Collegno una persona morta e traffico nel caos

Un terribile incidente è avvenuto nella serata di oggi, venerdì 19 settembre 2025, all'interno dello svincolo della tangenziale Regina Margherita, al confine tra i comuni di Torino e Collegno. Ci sarebbe una persona deceduta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, i vigili. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

