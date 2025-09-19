Terribile incidente in montagna a Usseglio | l' escursionista Lorenzo Ferro Garel di Torino precipitato in un crepaccio morto
Nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 settembre 2025, un escursionista di Torino, Lorenzo Ferro Garel di 84 anni, è morto precipitando in un crepaccio vicino al torrente Arnas appena prima della frazione di Arnas Inferiore, sul territorio comunale di Usseglio. Vicino alla strada carrozzabile è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: terribile - incidente
Terribile incidente frontale tra due auto a Modena: muore una donna di 32 anni
Terribile incidente a Cirimido: soccorsi 5 ragazzi di vent'anni
“Lo ha colpito in pieno”. Terribile incidente sul lavoro in Italia: è morto così, spaventoso
Terribile incidente: scontro tra auto e bici, uomo in condizioni critiche Vai su Facebook
Il terribile incidente di Savignano Mare: cinque giovanissimi andavano al funerale del padre di uno di loro - X Vai su X
Terribile incidente in montagna: escursionista precipitato in un crepaccio, morto; Terribile incidente in montagna a Bobbio Pellice: l'escursionista Pierre Hainaut caduto in un dirupo, morto; Incidente a Usseglio: ciclista cade nel lago artificiale di Malciaussia.
Terribile incidente in montagna a Usseglio: l'escursionista Lorenzo Ferro Garel di Torino precipitato in un crepaccio, morto - Nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 settembre 2025, un escursionista di Torino, Lorenzo Ferro Garel di 84 anni, è morto precipitando in un crepaccio vicino al torrente Arnas appena prima della frazione ... torinotoday.it scrive
Terribile incidente in montagna a Usseglio: escursionista precipitato in un crepaccio, morto - Nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 settembre 2025, un escursionista è morto precipitando in un crepaccio vicino al torrente Arnas appena prima della frazione di Arnas Inferiore, sul territorio comunal ... Lo riporta torinotoday.it