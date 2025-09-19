Terribile doppio incidente nello svincolo della tangenziale tra Torino e Collegno | scontro tra auto poi donna morta investita

Un terribile incidente è avvenuto nella serata di oggi, venerdì 19 settembre 2025, all'interno dello svincolo della tangenziale nord Regina Margherita, al confine tra i comuni di Torino e Collegno. È avvenuto davanti alla centrale termoelettrica dell'Iren, in direzione dell'entrata nelle due. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: terribile - doppio

Terribile doppio incidente a Carmagnola: auto finisce contro un albero, poi una seconda investe una ragazza che è gravissima

Terribile incidente: scontro tra auto e bici, uomo in condizioni critiche Vai su Facebook

Terribile incidente sull'autostrada, c'è una vittima; Terribile schianto a Geremeas, un ferito lotta tra la vita e la morte in Rianimazione; Incidente tangenziale Napoli, morti Gaetano Di Mauro (80 anni) e una donna: travolti in moto da un camion. «Una scena da film dell'orrore».

Terribile incidente nello svincolo della tangenziale tra Torino e Collegno, una persona morta e traffico nel caos - Un terribile incidente è avvenuto nella serata di oggi, venerdì 19 settembre 2025, all'interno dello svincolo della tangenziale nord Regina Margherita, al confine tra i comuni di Torino e Collegno. Riporta torinotoday.it

Incidente allo svincolo, bisarca esce di strada. Ci sono feriti - Assisi, 4 agosto 2025 – Tre incidenti avvenuti a distanza di poco tempo l’uno dall’altro nel primo pomeriggio di oggi, 4 agosto, nel territorio comunale di Assisi. Secondo lanazione.it