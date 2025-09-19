Terribile agguato armato a Favria contro padre e figlio il genitore è gravissimo | 4 uomini arrestati

Notizie.virgilio.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Favria, quattro uomini arrestati per tentato omicidio: agguato a padre e figlio nella loro abitazione, indagini in corso sulle motivazioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

terribile agguato armato a favria contro padre e figlio il genitore 232 gravissimo 4 uomini arrestati

© Notizie.virgilio.it - Terribile agguato armato a Favria contro padre e figlio, il genitore è gravissimo: 4 uomini arrestati

In questa notizia si parla di: terribile - agguato

Agguato terribile a Conegliano, 15enni rapinano due coetanei e si vantano sui social: "300 euro in 30 minuti"

Scarica di pugni e bottigliate, terribile agguato a Roma per pochi euro: 37enne arrestato per tentato omicidio

Terribile agguato armato a Favria contro padre e figlio, il genitore è gravissimo: 4 uomini arrestati.

terribile agguato armato favriaTorino, sparatoria a Favria, agguato a un uomo vicino al municipio. È grave - È stato colpito con diversi colpi di arma da fuoco in via Barberis, vicino al municipio, nella note di giovedì 18 settembre ... Segnala torino.corriere.it

terribile agguato armato favriaSparatoria a Favria: uomo ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco, ci sono quattro fermati - Una sparatoria è avvenuta nella tarda serata di ieri, giovedì 18 settembre 2025, in via Barberis, a due passi dal municipio di Favria. Si legge su torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Terribile Agguato Armato Favria