Le aree del pianeta caratterizzate da forte instabilità geologica continuano a registrare eventi sismici di rilievo. Ogni scossa, anche quando non provoca danni immediati, rappresenta un campanello d'allarme che ricorda la vulnerabilità delle comunità esposte. La prevenzione, il monitoraggio e l'informazione restano strumenti fondamentali per ridurre i rischi legati a fenomeni di questo tipo. Il Sud America, e in particolare la fascia costiera affacciata sull'Oceano Pacifico, è tra le zone più colpite al mondo dall'attività sismica. Non a caso il Cile rientra tra i Paesi che più spesso devono fronteggiare terremoti di diversa intensità, a causa della sua posizione lungo la cosiddetta cintura di fuoco.

© Thesocialpost.it - Terremoto violento, la scossa fortissima in tutta la regione