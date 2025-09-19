La terra continua a tremare lungo la cintura di fuoco del Pacifico, l’area del pianeta dove i movimenti delle placche tettoniche generano terremoti frequenti e spesso devastanti. Ogni scossa, indipendentemente dall’esito, ricorda la fragilità delle infrastrutture e la vulnerabilità delle comunità che vivono in queste zone ad alto rischio. In Indonesia, uno dei Paesi più esposti a fenomeni sismici e vulcanici, l’allerta resta sempre alta. Le autorità locali e i centri di monitoraggio internazionali seguono costantemente l’evolversi degli eventi, pronti a intervenire in caso di emergenza. Scossa di magnitudo 6. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto, trema la città: scoppiano i vetri in aeroporto, ponte danneggiato e linee interrotte