Terremoto trema la città | scoppiano i vetri in aeroporto ponte danneggiato e linee interrotte
La terra continua a tremare lungo la cintura di fuoco del Pacifico, l’area del pianeta dove i movimenti delle placche tettoniche generano terremoti frequenti e spesso devastanti. Ogni scossa, indipendentemente dall’esito, ricorda la fragilità delle infrastrutture e la vulnerabilità delle comunità che vivono in queste zone ad alto rischio. In Indonesia, uno dei Paesi più esposti a fenomeni sismici e vulcanici, l’allerta resta sempre alta. Le autorità locali e i centri di monitoraggio internazionali seguono costantemente l’evolversi degli eventi, pronti a intervenire in caso di emergenza. Scossa di magnitudo 6. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Terremoto nella tarda mattinata: trema ancora la terra a Napoli e nella zona flegrea
Forte scossa di terremoto, l’Italia trema ancora: tanta paura tra i residenti
Campi Flegrei, trema ancora la terra: nuova forte scossa di terremoto in tarda mattinata
In Afghanistan la terra trema e fa migliaia di morti. A seguito del terremoto del 31 agosto e dello sciame sismico ancora in atto, stiamo approntando in collaborazione con lo staff locale di Raada un intervento urgente rivolto a decine di villaggi per portare acqua
Sisma di magnitudo 2.1 registrato nella notte. La lieve scossa avvertita dalla popolazione Il terremoto registrato dall'Osservatorio Geofisico Valle del Liri a due chilometri da Posta Fibreno La terra trema in Valle di Comino. Il sisma avvertito dalla…