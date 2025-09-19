Terremoto in Indonesia la scossa di magnitudo 6.1 ripresa delle telecamere di sicurezza

Un terremoto di magnitudo 6,1 ha colpito la provincia indonesiana della Papua Centrale, secondo l'Us Geological Survey (Usgs). L'epicentro è stato localizzato 28 km a sud della città di Nabire, sull'isola di Papua. Abdul Muhari, portavoce dell'Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri, ha riferito di danni a diverse infrastrutture pubbliche, tra cui vetri rotti in un aeroporto, soffitti crollati in un ufficio regionale, un ponte danneggiato e interruzioni di energia e telecomunicazioni. Al momento, le autorità indonesiane non segnalano alcuna vittima.

