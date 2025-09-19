Terremoto di magnitudo 7.8 in Kamchatka | rientra l’allerta tsunami nel Pacifico

Un nuovo forte terremoto ha scosso la penisola della Kamchatka, nell’estremo oriente russo. Il Centro d’allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) statunitense spiega che “la minaccia” relativa all’evento sismico “è ora passata”. La scossa – avvenuta alle 6.58 ora locale (le 20:58 del 18 settembre, in Italia) – ha avuto come epicentro una zona a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky a una profondità di 10 km e una magnitudo di 7,8. Il governatore locale Vladimir Solodov ha affermato che il terremoto è stato una delle circa 2.000 scosse registrate nella penisola dal 30 luglio scorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

