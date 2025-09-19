Terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Kamchatka | rientrato l’allarme tsunami
Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito l’Estremo Oriente russo, al largo della penisola della Kamchatka. Secondo i dati diffusi dall’Usgs (United States Geological Survey), l’epicentro è stato individuato a circa 128 chilometri a est della città di Petropavlovsk-Kamchatsky, con ipocentro a soli 10 chilometri di profondità. La scossa, avvertita distintamente dalla popolazione locale, ha innescato il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
