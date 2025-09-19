ABBONATI A DAYITALIANEWS La conferma degli esperti. Un forte terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito nelle ultime ore la regione di Tarapacá, in Cile. La notizia è stata confermata dal Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo (EMSC), che ha diffuso i primi dettagli sull’evento sismico. La profondità del sisma. Secondo i dati forniti, il terremoto si è verificato a una profondità di 89 km (circa 56 miglia). Una caratteristica che, pur attenuando gli effetti in superficie rispetto a un sisma più superficiale, resta comunque significativa per l’area coinvolta. L'articolo proviene da Dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Terremoto di magnitudo 5.6 scuote la regione cilena di Tarapacá