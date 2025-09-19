Terremoto alla Fiera di Cesena Il Comune chiude l’era Piraccini
Bufera su Cesena Fiera, l’ente che organizza il salone internazionale dell’ortofrutta Macfrut, in programma a Rimini dal 21 al 23 aprile 2026. Mentre a Catania veniva presentata la prossima edizione della rassegna di riferimento della filiera ortofrutticola, a Cesena è esploso il caso della successione al presidente della Fiera Renzo Piraccini, in carica dal 2014, al quarto mandato. Dal Comune di Cesena, azionista di riferimento della Fiera, era già emerso l’orientamento di concludere il mandato di Piraccini, in scadenza a maggio 2026. Per una valutazione di forma (il superamento del limite di mandati), anche se non di merito, visto il riconoscimento degli indubbi successi di Piraccini nella crescita di Macfrut e degli utili di Cesena Fiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cesena, terremoto Macfrut: scambio di lettere dure coi soci, aria di ultimo valzer per il presidente Renzo Piraccini - È stata presentata ieri a Catania l’edizione 2026 di Macfrut, in programma in aprile a Rimini, preparata sotto la regia a Cesena Fiera. corriereromagna.it scrive
