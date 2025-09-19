Terranuova Traiana Al Matteini arriva il Cannara
Arezzo, 19 settembre 2025 – Si giocherà domani, allo stadio Mario Matteini, l'anticipo del campionato di serie D tra Terranuova Traiana e Cannara. La gara, inizialmente in programma alla stessa ora di domenica, è stata anticipata su richiesta del club valdarnese e con la piena disponibilità della società umbra, al fine di agevolare l'impegno di mercoledì 24 settembre, quando – sempre alle ore 15 – andrà in scena il quarto turno di campionato, primo infrasettimanale della stagione.Gruppo al completo: tutti disponibili per la prima volta in stagione. In panchina mr Gianpaolo Giugni. Primo incrocio assoluto con il Cannara.
Un’occasione da non perdere! La nostra Terranuova Traiana sarà presente alla festa del Perdono 2025 di Terranuova Bracciolini. Ti aspettiamo giovedì 25 settembre in Piazza della Repubblica e Via Roma. A partire dalle 19:30 potrai assistere alle esibizioni Vai su Facebook
