Arezzo, 19 settembre 2025 – Si giocherà domani, allo stadio Mario Matteini, l'anticipo del campionato di serie D tra Terranuova Traiana e Cannara. La gara, inizialmente in programma alla stessa ora di domenica, è stata anticipata su richiesta del club valdarnese e con la piena disponibilità della società umbra, al fine di agevolare l’impegno di mercoledì 24 settembre, quando – sempre alle ore 15 – andrà in scena il quarto turno di campionato, primo infrasettimanale della stagione.Gruppo al completo: tutti disponibili per la prima volta in stagione. In panchina mr Gianpaolo Giugni. Primo incrocio assoluto con il Cannara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana. Al Matteini arriva il Cannara