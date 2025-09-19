Terra dei Fuochi la Meloni | Sanzioni e sequestri stiamo combattendo smaltimento illecito rifiuti

Teleclubitalia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sottosegretario Mantovano, durante un incontro in prefettura a Caserta, ha detto che la “terra dei fuochi” è una priorità del governo. E ieri a intervenire tramite un post social è stata anche la premier Giorgia Meloni, che ha elogiato i risultatidel decreto legge: “Nei primi interventi operativi, le forze dell’ordine hanno elevato sanzioni per . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

terra dei fuochi la meloni sanzioni e sequestri stiamo combattendo smaltimento illecito rifiuti

© Teleclubitalia.it - Terra dei Fuochi, la Meloni: “Sanzioni e sequestri, stiamo combattendo smaltimento illecito rifiuti”

In questa notizia si parla di: terra - fuochi

Terra dei Fuochi, abbattuto palo con telecamere

Action day antisversamento nelle aree critiche per l’abbandono dei rifiuti in Terra dei fuochi

Muscarà: “La Terra dei Fuochi continua a bruciare ma il Consiglio salta”

Decreto-legge “Terra dei fuochi”, incontro nella sede della Prefettura di Caserta; Meloni: «Restituiamo dignità e salute alla Terra dei Fuochi»; Terra dei Fuochi, il governo rilancia la lotta ai roghi e alle discariche abusive.

terra fuochi meloni sanzioniMeloni: «Restituiamo dignità e salute alla Terra dei Fuochi» - Ci sono tre date significative e conseguenziali, durante il 2025, nella strategia di intervento del Governo per la Terra dei Fuochi. Si legge su ilmattino.it

terra fuochi meloni sanzioniTerra dei Fuochi, sanzioni per oltre un milione e mezzo - Si è svolto oggi pomeriggio, presso la Prefettura di Caserta, un tavolo istituzionale per fare il punto sui risultati del decreto- Lo riporta ilfattovesuviano.it

Cerca Video su questo argomento: Terra Fuochi Meloni Sanzioni