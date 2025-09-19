Terni aggressione presso il Tribunale | Agente colpito al volto e personale bersagliato da sputi ed insulti
“Ieri pomeriggio, ancora una volta, gli agenti della polizia penitenziaria umbra sono stati vittime di violenze inaudite e gratuitamente agite da parte di detenuti durante una ordinaria operazione di traduzione presso il Tribunale”. Lo denuncia il segretario del SAPPE Umbria Fabrizio Bonino. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: terni - aggressione
Pomeriggio di tensione nel pieno centro di Terni, aggressione con una roncola: un arresto e un ferito
Nella puntata di oggi parleremo dell’arresto di un 45enne per l’aggressione al fratello gemello e un nuovo episodio di violenza a Fontivegge. Poi i lavori per l’argine del torrente Ruicciano e la ripresa del cantiere in piazza Ridolfi a Terni. A seguire, il tema dell Vai su Facebook
Lite con aggressione per la chiusura di un market a Terni: arrestato 38enne - X Vai su X
Terni, aggressione presso il Tribunale: “Agente colpito al volto e personale bersagliato da sputi ed insulti”; Terni, aggressione a colpi di roncola a corso Vecchio. Scatta il divieto per un giovane egiziano di entrare in centro per due anni; Terni: arrestato l’autore dell’aggressione in pieno giorno in corso Vecchio.
Terni, dopo l'aggressione a una giudice il procuratore generale Sergio Sottani va in carcere - «La tentata aggressione a una giudice da parte di un detenuto che doveva essere interrogato in carcere è un episodio particolarmente grave. Lo riporta ilmessaggero.it
Tentativo di aggressione a un giudice nel carcere di Terni - Una giudice del tribunale penale di Terni è stata vittima di un tentativo di aggressione da parte di un detenuto italiano all'interno del carcere di Terni durante un interrogatorio. Da ansa.it