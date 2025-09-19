Terni aggressione presso il Tribunale | Agente colpito al volto e personale bersagliato da sputi ed insulti

Ternitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ieri pomeriggio, ancora una volta, gli agenti della polizia penitenziaria umbra sono stati vittime di violenze inaudite e gratuitamente agite da parte di detenuti durante una ordinaria operazione di traduzione presso il Tribunale”. Lo denuncia il segretario del SAPPE Umbria Fabrizio Bonino. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

