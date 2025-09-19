Ternana il debutto di Claudia Rizzo e le incursioni di Massimo Ferrero che fanno discutere

“Un onore ed una grande responsabilità”. Ha ufficialmente debuttato nella nuova veste di presidente della Ternana calcio. La giovane imprenditrice Claudia Rizzo si è presentata alla città, ai dirigenti, allo staff ed ai calciatori, alla vigilia della trasferta contro la Torres. Una conferenza. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Il debutto al cinema è previsto per il giorno della festa: il 2 ottobre del 2025. Un docu-film dal titolo: "Un secolo da fere" al Politeama Lucioli di via Roma, che racconta la storia della Ternana Calcio 1925-2025. Vai su Facebook

La #Ternana ko nel #debutto #casalingo in #campionato: lo 0-2 con l’#Ascoli nelle foto di Alberto Mirimao - X Vai su X

Chi è Claudia Rizzo, la nuova presidente della Ternana? Età, origini e biografia - Claudia Rizzo è la nuova presidente della Ternana Calcio, protagonista di una svolta storica per il club di Serie C: si tratta infatti della prima donna a guidare la società rossoverde nei suoi cento ... tag24.it scrive

Chi è Claudia Rizzo, la nuova presidente della Ternana. Binomio al femminile e Massimo Ferrero - di Stefania Supino Giovane imprenditrice 23enne, proprietaria di un’azienda olivicola e figlia di Gian Luigi Rizzo a capo del Gruppo Villa Claudia. Lo riporta umbria24.it