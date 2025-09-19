Tentato omicidio ai danni di un minore | trovato il presunto colpevole

19 set 2025

È gravemente indiziato di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da sparo e rissa il giovane fermato dalla polizia per esecuzione di un decreto emesso da Tribunale di Napoli Nord. I fatti contestati risalgono al 15 settembre scorso, quando è stato aggredito un diciassettenne in seguito a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

