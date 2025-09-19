Tentata violenza sessuale | Offrì soldi a una minore per avere una prestazione
Per l’accusa, il 60enne avrebbe preso la bambina per un braccio, sorprendendola e avvinandola a sé. Poi sarebbero arrivate le parole "proibite" sussurrate al suo indirizzo: l’offerta dell’uomo di 50 euro se la minore avesse acconsentito ad una prestazione sessuale. Tentata violenza sessuale, è l’ipotesi di reato dalla quale l’uomo deve difendersi in tribunale: una ipotesi di reato, in questo caso, aggravato anche da fatto di aver commesso il gesto nei confronti di una minore di 18 anni. I fatti in questione – evitiamo ogni riferimento che possa portare all’identificazione della presunta vittima – sarebbero avvenuti a Pisa, nell’aprile del 2022, in una piazza della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: tentata - violenza
L’incubo di una dottoressa, salvata dal cane da una tentata violenza. Ora la nuova denuncia: “Mi segue, ho paura e indica il mio ciondolo con il simbolo ebraico”
Placcata in bagno per baciarla poi tre mesi di molestie in ufficio, collega condannato per tentata violenza sessuale
Uomo arrestato per tentata violenza sessuale: provvidenziale l’intervento di un passante
Aggressione choc in centro a Gubbio: lui picchiato con calci e pugni, lei violentata Arrestati tre uomini: sono accusati di violenza sessuale di gruppo e tentata rapina - facebook.com Vai su Facebook
Violenza sessuale di gruppo e tentata rapina in piazza: tre arresti https://ift.tt/zsMX2Ad https://ift.tt/VR1HMih - X Vai su X
Tentata violenza sessuale: "Offrì soldi a una minore per avere una prestazione" - Dopo la denuncia furono sentiti vari testimoni: individuato dal profilo social. Lo riporta lanazione.it
Violenza sessuale su 12enne: arrestato dopo il bagno in mare - Violenza sessuale aggravata su un minore è questa l'accusa che ha portato in carcere un 34enne, arrestato dai carabinieri di Rimini. Si legge su rainews.it