Per l’accusa, il 60enne avrebbe preso la bambina per un braccio, sorprendendola e avvinandola a sé. Poi sarebbero arrivate le parole "proibite" sussurrate al suo indirizzo: l’offerta dell’uomo di 50 euro se la minore avesse acconsentito ad una prestazione sessuale. Tentata violenza sessuale, è l’ipotesi di reato dalla quale l’uomo deve difendersi in tribunale: una ipotesi di reato, in questo caso, aggravato anche da fatto di aver commesso il gesto nei confronti di una minore di 18 anni. I fatti in questione – evitiamo ogni riferimento che possa portare all’identificazione della presunta vittima – sarebbero avvenuti a Pisa, nell’aprile del 2022, in una piazza della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tentata violenza sessuale: "Offrì soldi a una minore per avere una prestazione"