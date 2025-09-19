Tenta di truffare una donna in A14 e dopo le ruba anche il portafogli

Un fenomeno che non accenna a diminuire e che provoca tanta rabbia. Ecco l’ennesimo caso di una tentata truffa a una donna con anche il furto del portafogli: arriva il foglio di Via del Questore di Ancona. E così salgono a 154 i Fogli di Via emessi dall’inizio dell’anno da parte del questore Cesare Capocasa. La misura di prevenzione è stata emanata nei confronti di un quarantenne italiano, denunciato per furto e tentata truffa. In particolare, l’uomo aveva messo in atto la nota truffa dello specchietto, inscenando lungo l’autostrada a A14, nel tratto tra Falconara Marittima e Marzocca, un finto incidente stradale nei confronti di una donna di origini cinesi, alla quale nella medesima circostanza sottraeva anche il portafogli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tenta di truffare una donna in A14 e dopo le ruba anche il portafogli

