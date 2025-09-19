Tenta di rubare le offerte in chiesa 74enne novarese arrestato sul Lago d' Orta
É stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato il 74enne novarese fermato per un controllo ieri, giovedì 18 settembre, a Omegna.L'uomo, con numerosi precedenti per furti delle offerte in chiesa, è finito in manette proprio dopo aver tentato un colpo nella chiesa di Sant'Ambrogio. I. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Fermato dai carabinieri dopo il tentato furto di offerte nella chiesa di Omegna - All’interno dell’auto sono stati rinvenuti due flessometri, di cui uno con un pezzo di nastro biadesivo applicato all’estremità, una torcia e 25 strisce di nastro biadesivo, strumenti tipicamente usat ... Segnala varesenews.it
Tenta di rubare le offerte della chiesa - In un caldo pomeriggio di metà agosto, all’ora di pranzo, forse pensando di trovare il deserto assoluto attorno a sé, ha pensato di scassinare la cassetta delle offerte della cappellina ... Si legge su ilrestodelcarlino.it