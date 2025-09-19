Tenta di imbarcarsi su un volo per Colonia con documento falso | arrestata 33enne

Cataniatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha tentato di imbarcarsi su un volo per Colonia con un documento falso, ma è stata scoperta e arresta dalla polizia. È quanto accaduto nei giorni scorsi all’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania dove una 33enne, cittadina siriana, non è riuscita a partire grazie all’attenta e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tenta - imbarcarsi

Trieste, tenta di imbarcarsi con coltelli e tirapugni nello zaino: 18enne fermato prima della crociera

Tenta di imbarcarsi su un volo per la Grecia con la marijuana in tasca: passeggero messinese denunciato

Tenta di imbarcarsi con 40 grammi di marijuana in tasca all'aeroporto di Catania, denunciato 3enne messinese

Tenta di imbarcarsi su un volo per Colonia con documento falso: arrestata 33enne; Tenta di imbarcarsi su un volo a Catania con una carta d’identità falsa: arrestata; Aeroporto di Catania tenta di imbarcarsi con documento falso | 33enne arrestata dalla Polizia.

tenta imbarcarsi volo coloniaTenta di imbarcarsi su un volo con una carta di identità falsa: arrestata 33enne - Nel corso del giudizio direttissimo il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha condannato la donna ad un anno e due mesi di reclusione, pena sospesa, disponendone la liberazione. Lo riporta catanianews.it

Cerca Video su questo argomento: Tenta Imbarcarsi Volo Colonia