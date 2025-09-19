Tenta di imbarcarsi su un volo per Colonia con documento falso | arrestata 33enne
Ha tentato di imbarcarsi su un volo per Colonia con un documento falso, ma è stata scoperta e arresta dalla polizia. È quanto accaduto nei giorni scorsi all’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania dove una 33enne, cittadina siriana, non è riuscita a partire grazie all’attenta e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Tenta di imbarcarsi su un volo con una carta di identità falsa: arrestata 33enne - Nel corso del giudizio direttissimo il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha condannato la donna ad un anno e due mesi di reclusione, pena sospesa, disponendone la liberazione. Lo riporta catanianews.it