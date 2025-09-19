Tensione nel Mar dei Caraibi | così il narcotraffico cambia rotta per aggirare il blocco Usa
Nel settembre 2025, il dispiegamento della Marina militare statunitense ( US Navy ) nel Mar dei Caraibi ha segnato un punto di svolta nella lotta al narcotraffico regionale. Sotto l’amministrazione Trump, è stato dispiegato un numero significativo di forze navali e aeree, in aggiunta alle normali pattuglie (solitamente 2-3 navi), per intercettare spedizioni illecite, condurre sorveglianza e, se necessario, eseguire raid mirati, come già accaduto in due recenti episodi (tre, secondo il Presidente USA). L’operazione sta interrompendo efficacemente le rotte del traffico di droga che attraversano gran parte del territorio venezuelano, lasciando solo alcuni corridoi centroamericani e le linee dirette con l’Europa e l’Asia, più vulnerabili e potenzialmente instabili. 🔗 Leggi su It.insideover.com
