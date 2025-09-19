Capolinea della linea di autobus che collega Sesto San Giovanni con Monza. L’autobus diretto al quartiere San Fruttuoso a Monza è fermo in mezzo allo snodo. Non parte. Dietro di lui altri autobus impossibilitati a passare, ora di pranzo, ora di punta. Clacson e nervosismo. Un uomo si era parato davanti all’autobus diretto a Monza, urla, gesticola. Picchia i pugni sul parabrezza. È visibilmente alterato. La tensione è palpabile, considerati poi gli altri passeggeri in attesa e gli altri bus imprigionati nell’ingorgo. Intanto l’uomo immortalato in un video girato da alcuni utenti (o da altri autisti, non è chiaro) ce l’ha con l’autista e urla a tutti le sue ragioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tensione al capolinea di Sesto. Pretende di salire e blocca i bus