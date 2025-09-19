Tennis prosegue le BJK Cup 2025 | straordinaria Paolini

L’Italia va avanti nella Billie Jean King Cup 2025: Jasmine Paolini rimedia alla sconfitta di Cocciaretto. L’Italia di Tathiana Garbin ha conquistato l’ultimo titolo della Billie Jean King Cup a Malaga e non ha intenzione di lasciare il trono. Dopo aver battuto la Cina padrone di casa ai quarti di finale grazie alle rimonte di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, infatti, le azzurre hanno conquistato l’accesso alle semifinali contro l’Ucraina. Kostyuk e Svitolina hanno superato la Spagna nel primo turno, battendo rispettivamente Bouzas e Badosa. L’altra semifinale in programma vedrà protagoniste Stati Uniti e Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Sportface.it