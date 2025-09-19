Tennis prosegue le BJK Cup 2025 | straordinaria Paolini
L’Italia va avanti nella Billie Jean King Cup 2025: Jasmine Paolini rimedia alla sconfitta di Cocciaretto. L’Italia di Tathiana Garbin ha conquistato l’ultimo titolo della Billie Jean King Cup a Malaga e non ha intenzione di lasciare il trono. Dopo aver battuto la Cina padrone di casa ai quarti di finale grazie alle rimonte di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, infatti, le azzurre hanno conquistato l’accesso alle semifinali contro l’Ucraina. Kostyuk e Svitolina hanno superato la Spagna nel primo turno, battendo rispettivamente Bouzas e Badosa. L’altra semifinale in programma vedrà protagoniste Stati Uniti e Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Sportface.it
Italia in finale di BJK Cup: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Tennis: BJK Cup; Paolini vince, Italia-Ucraina 1-1; Italia, il sogno prosegue nell’indifferenza dei media.
BJK Cup, l'Italia torna in finale! Paolini decisiva anche in doppio con Errani - Jasmine dopo aver battuto Svitolina in rimonta insieme ad Errani sconfigge Kichenok/Kostyuk. Lo riporta gazzetta.it
BJK Cup: terza finale consecutiva per l’Italia, Ucraina battuta al doppio decisivo da Errani/Paolini - Billie Jean King Cup | Sara e Jasmine regalano all'Italia il punto della finale contro Kichenok e Kostyuk. Da ubitennis.com