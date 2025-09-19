Stagione tutt’altro che da ricordare per il numero uno del tennis ellenico, Stefanos Tsitsipas. I risultati in quest’annata non sono stati, fino ad ora, esaltanti e spesso e volentieri a mettersi contro sono stati anche i problemi fisici. Ieri pomeriggio il greco è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla parte bassa della schiena. Il numero 27 al mondo ha affrontato la rimozione di un’ernia che gli provocava dolori persistenti e che condizionava sia il rendimento in gara che le sedute di allenamento. L’operazione, svolta al Metropolitan Hospital di Atene, è stata portata a termine con successo e l’equipe medica ha espresso fiducia sulle possibilità di recupero dell’atleta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennis: operazione alla schiena per Stefanos Tsitsipas, stop almeno di due settimane