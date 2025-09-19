Tennis Billie Jean King Cup | Ucraina battuta Italia in finale

Roma, 19 set. (askanews) – L’Italia torna in finale di Billie Jean King Cup. Nel match decisivo contro l’Ucraina, le azzurre hanno chiuso i conti con il doppio, dopo una giornata intensa che ha visto Jasmine Paolini protagonista. La formazione guidata da Tathiana Garbin si è salvata grazie a una rimonta spettacolare nel singolare: Paolini ha superato Elina Svitolina – ex numero 3 del mondo – con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 dopo due ore e ventitré minuti, ribaltando una situazione che pareva ormai compromessa. Nel primo singolare Elisabetta Cocciaretto non è riuscita a impensierire Marta Kostyuk che ha vinto comodamente per 6-2, 6-3. 🔗 Leggi su Ildenaro.it