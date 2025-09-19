Temptation Island nuovo scandalo | Lucia Ilardo smaschera Andrea Marinelli!

Dopo Temptation Island, Lucia Ilardo lancia nuove accuse contro Andrea Marinelli: ecco cosa avrebbe nascosto l’ex tentatore e perché rischia grosso. Hai mai visto un triangolo amoroso trasformarsi in un boomerang mediatico? Lucia Ilardo non ci sta a restare in silenzio. Dopo aver fatto saltare il trono a Rosario Guglielmi, adesso è il turno di Andrea Marinelli. L’ex tentatore di Temptation Island, che sembrava essersi mantenuto al di sopra delle polemiche, è stato appena smascherato. Secondo Lucia, anche lui avrebbe mentito. E non di poco. Tutto comincia con un’intervista rilasciata da Andrea, in cui accusa Lucia e Rosario senza fare sconti a nessuno. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Temptation Island, nuovo scandalo: Lucia Ilardo smaschera Andrea Marinelli!

In questa notizia si parla di: temptation - island

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality

Flavio Ubirti incanta Temptation Island 2025: un debutto da protagonista

Claudia Venturini, protagonista di Temptation Island è incinta del suo primo figlio. Una gioia immensa ? Vai su Facebook

Solo poche ore prima, l’ex protagonista di “Temptation Island” aveva accettato la poltrona rossa dopo tanti dubbi #Uominiedonne #RosarioGuglielmi #TemptationIsland #LuciaIlardo - X Vai su X

Scandalo a Temptation Island: Pugnaloni smaschera Simone e i suoi approcci con le donne; Caos a La Isla de las Tentaciones: Sthefany e Tadeo infrangono le regole, poi arriva un nuovo tradimento; Temptation Island: anticipazioni puntata di mercoledì 22 luglio! Corna e fughe.

Anticipazioni Uomini e Donne del 16/09/25: scandalo in studio con conseguente cacciata del tronista - Anticipazioni Uomini e Donne: servito lo scandalo in studio a causa della cacciata del nuovo tronista che viene subito smascherato ... Si legge su ilvicolodellenews.it

Temptation Island, Lucia mette in difficoltà il tentatore Andrea?/ “Fidanzato prima e durante il programma” - Temptation Island, Lucia punge il tentatore Andrea: "Aveva una storia prima, durante e dopo il programma" ... Lo riporta ilsussidiario.net