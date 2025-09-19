Temptation Island la bomba di Lucia | Andrea era fidanzato prima durante e dopo

Una frase sui social scatena il caos: l'ex concorrente insinua che il tentatore non fosse davvero libero come dichiarato alla redazione del docureality. Temptation Island continua a catalizzare l'attenzione del pubblico anche dopo la fine del programma. I protagonisti, infatti, non smettono di far parlare di sé con dichiarazioni, smentite e colpi di scena che tengono viva la curiosità dei fan. In particolare, la turbolenta vicenda tra Lucia Ilardo, Rosario Guglielmi e il tentatore Andrea Marinelli sembra essere tutt'altro che conclusa. Lucia confessa il tradimento a Rosario Nel primo speciale del docureality, Guglielmi ha raccontato che durante un incontro avvenuto a Napoli, Lucia gli avrebbe confessato di averlo tradito con Andrea, il single conosciuto nel resort calabrese che quest'anno ha ospitato Temptation Island. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Temptation Island, la bomba di Lucia: “Andrea era fidanzato prima, durante e dopo

In questa notizia si parla di: temptation - island

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality

Flavio Ubirti incanta Temptation Island 2025: un debutto da protagonista

Claudia Venturini, protagonista di Temptation Island è incinta del suo primo figlio. Una gioia immensa ? Vai su Facebook

Solo poche ore prima, l’ex protagonista di “Temptation Island” aveva accettato la poltrona rossa dopo tanti dubbi #Uominiedonne #RosarioGuglielmi #TemptationIsland #LuciaIlardo - X Vai su X

Temptation Island, la bomba di Lucia: “Andrea era fidanzato prima, durante e dopo; Uomini e Donne, indiscrezione bomba su Rosario Guglielmi: ''È gay, presto i suoi ex parleranno''; Temptation Island, ultima puntata bomba: un intrigo e due coppie che cambiano idea.

Temptation Island, la bomba di Lucia: “Andrea era fidanzato prima, durante e dopo - Una frase sui social scatena il caos: l'ex concorrente insinua che il tentatore non fosse davvero libero come dichiarato alla redazione del docureality. Lo riporta movieplayer.it

Temptation Island, Lucia mette in difficoltà il tentatore Andrea?/ “Fidanzato prima e durante il programma” - Temptation Island, Lucia punge il tentatore Andrea: "Aveva una storia prima, durante e dopo il programma" ... Riporta ilsussidiario.net