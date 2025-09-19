Tempesta d’amore trame dal 22 al 26 settembre 2025 | Natalie e Vincent una nuova coppia al Fürstenhof?
Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 22 al 26 settembre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori Natalie e Vincent, protagonisti di una nascente lovestory. Tra i due scoppia la passione. Pur dichiarando di non voler un legame stabile, Natalie in realtà sogna, nel profondo, un futuro insieme al veterinario. Nel frattempo, Philipp è sempre più in ansia: teme che Ana possa scoprire il suo vecchio segreto. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Tempesta d’amore, spoiler settimanali: Natalie e Vincent, scoppia la passione. Come sappiamo, prima che la sua relazione venisse distrutta dagli intrighi di Philipp, Ana stava insieme a Vincent. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
