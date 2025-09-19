Telesuono con Myriam | dal 22 settembre su Isoradio nuova fascia 15 | 30-17 | 00 con intelligenza artificiale

Dal 22 settembre torna Telesuono con Myriam, ideato, scritto e condotto da Myriam Fecchi, con nuova collocazione dal lunedì al giovedì, 15:30–17:00, su Isoradio. Al centro, la co-conduzione con l’intelligenza artificiale e un impianto fortemente interattivo. Il formato editoriale e la co-conduzione virtuale Il baricentro del programma resta il confronto vivo tra Myriam Fecchi e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Telesuono con Myriam: dal 22 settembre su Isoradio, nuova fascia 15:30-17:00 con intelligenza artificiale

In questa notizia si parla di: telesuono - myriam

