Telese ospiterà la Festa Nazionale di Forza Italia
Comunicato Stampa Alla presentazione a Roma, il sindaco Caporaso ha ringraziato Tajani e sottolineato i benefici economici e sociali per il territorio È stato Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, nonché vice premier e ministro degli Esteri, a salutare . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: telese - ospiter
Telese Terme, il sindaco Caporaso: “Evento Forza Italia grande opportunità per il nostro territorio” - E’ stato Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, nonché vice premier e ministro degli Esteri, a salutare e ringraziare il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, nel corso della conf ... Lo riporta ntr24.tv
Tajani lancia la Festa nazionale di Forza Italia a Telese: in arrivo il “Manifesto della Libertà” - Sarà Telese Terme, nel cuore della provincia di Benevento, a ospitare dal 26 al 28 settembre la Festa nazionale di Forza Italia, un appuntamento che il segretario del partito e vicepremier Antonio Taj ... Riporta ntr24.tv