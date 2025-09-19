Telefonata Xi-Trump il presidente Usa | Progressi sull’accordo per TikTok
Secondo l’agenzia Xinhua, la conversazione telefonica tra Xi Jinping e Donald Trump è stata definita «positiva e costruttiva». Nel resoconto ufficiale, il presidente cinese ha invitato Washington a evitare «misure commerciali restrittive unilaterali», sottolineando che «successo comune» e «prosperità condivisa» possono essere raggiunti da Pechino e Stati Uniti «a beneficio di entrambi i Paesi e del mondo». Xi ha inoltre ribadito che «la posizione cinese su TikTok è chiara» e aggiungendo che Pechino «auspica che gli Stati Uniti forniscano un ambiente imprenditoriale aperto, equo e non discriminatorio». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: telefonata - trump
Macron, telefonata con Trump su Iran, Ucraina e accordo dazi
Media, in preparazione una telefonata tra Trump e Zelensky
Armi per Kiev bloccate dagli Usa in Polonia: attesa una telefonata Trump-Zelensky. Mosca conquista Razino e Melevoje nel Donbass
Telefonata Trump-Xi: nella conversazione il futuro di Tik Tok - X Vai su X
Venerdì in programma la telefonata tra Xi e Trump per completare l’intesa. Prevista la creazione di una società all’80% in mano americana con la restante partecipazione a ByteDance. Già in fase di test la nuova app su cui saranno dirottati gli utenti Vai su Facebook
Telefonata Trump-Xi Jinping: sul tavolo TikTok e dazi. Cina: colloqui positivi, Usa evitino misure unilaterali; Telefonata fra Trump e Xi Jinping, sul tavolo il destino di TikTok e le relazioni commerciali; In corso la telefonata fra Trump e Xi.
Usa-Cina, telefonata tra Donald Trump e Xi Jinping: si decide il destino di TikTok - Colloquio telefonico tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump: in ballo il futuro di TikTok ... Segnala notizie.it
Trump, telefonata con Xi: «Progressi su temi importanti, approvato l'accordo su TikTok. Ci vedremo all'Apec in Corea del Sud e a Pechino» - Il presidente cinese: «La nostra posizione è chiara, rispetta la volontà delle nostre aziende» ... msn.com scrive