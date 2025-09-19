Secondo l’agenzia Xinhua, la conversazione telefonica tra Xi Jinping e Donald Trump è stata definita «positiva e costruttiva». Nel resoconto ufficiale, il presidente cinese ha invitato Washington a evitare «misure commerciali restrittive unilaterali», sottolineando che «successo comune» e «prosperità condivisa» possono essere raggiunti da Pechino e Stati Uniti «a beneficio di entrambi i Paesi e del mondo». Xi ha inoltre ribadito che «la posizione cinese su TikTok è chiara» e aggiungendo che Pechino «auspica che gli Stati Uniti forniscano un ambiente imprenditoriale aperto, equo e non discriminatorio». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Telefonata Xi-Trump, il presidente Usa: «Progressi sull’accordo per TikTok»