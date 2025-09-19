Telefonata Trump-Xi | non ancora chiuso l' accordo su TikTok Chiamata produttiva ci incontreremo

Si è conclusa la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping: i due si incontreranno al vertice Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation summit) in Corea del Sud, il prossimo 31 ottobre. Il primo incontro bilaterale ufficiale tra i due si è tenuto. 🔗 Leggi su Today.it

