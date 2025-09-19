Teatro torna Brignano con I 7 Re di Roma | si parte dal Sistina

Roma, 19 set. (askanews) – Dopo il successo della scorsa stagione teatrale, con 130.000 biglietti venduti, 83 repliche tutte esaurite in 9 città, Enrico Brignano torna sul palco con “I 7 Re di Roma”, commedia musicale scritta da Gigi Magni e musicata da Nicola Piovani. Riparte da Roma, cuore della rappresentazione e della storia e lo spettacolo è stato presentato su un bus scoperto tra le vie del centro e i monumenti principali. Sarà il Teatro Sistina, tempio del teatro musicale italiano e simbolo della tradizione firmata Garinei e Giovannini, a ospitare nuovamente l’avvio della tournée 20252026 con 38 rappresentazioni, dal 3 ottobre al 23 novembre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it