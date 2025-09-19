Teatro torna Brignano con I 7 Re di Roma | si parte dal Sistina
Roma, 19 set. (askanews) – Dopo il successo della scorsa stagione teatrale, con 130.000 biglietti venduti, 83 repliche tutte esaurite in 9 città, Enrico Brignano torna sul palco con “I 7 Re di Roma”, commedia musicale scritta da Gigi Magni e musicata da Nicola Piovani. Riparte da Roma, cuore della rappresentazione e della storia e lo spettacolo è stato presentato su un bus scoperto tra le vie del centro e i monumenti principali. Sarà il Teatro Sistina, tempio del teatro musicale italiano e simbolo della tradizione firmata Garinei e Giovannini, a ospitare nuovamente l’avvio della tournée 20252026 con 38 rappresentazioni, dal 3 ottobre al 23 novembre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: teatro - torna
Teatro della Società, con i restauro torna la luce sui colori originari e dipinti dimenticati
Targhe Tenco 2025: svelate le cinquine dei finalisti. Il Premio Tenco torna al Teatro Ariston di Sanremo dal 23 al 25 ottobre
Firenze, torna Utopia del Buongusto tra cene e teatro
https://www.modernews.online/48533_al-teatro-san-paolo-di-via-berton-torna-rivoli-a-teatro2025-26/ Vai su Facebook
Teatro, torna Brignano con I 7 Re di Roma: si parte dal Sistina; Enrico Brignano torna a teatro, la presentazione e' 'on the road'; Video: Enrico Brignano torna a teatro, la presentazione e' 'on the road'.
Teatro, torna Brignano con “I 7 Re di Roma”: si parte dal Sistina - 000 biglietti venduti, 83 repliche tutte esaurite in 9 città, Enrico Brignano torna sul palco con “I 7 Re di Roma”, ... Scrive askanews.it
BRIGNANO E I 7 RE DI ROMA: LA STORIA SI RIPETE - La Capitale si prepara ad accogliere il ritorno di Enrico Brignano con “I 7 re di Roma”, la leggenda musicale scritta da Gigi Magni e musicata da Nicola Piovani, che dal 3 ottobre al 23 novembre sarà ... Come scrive 9colonne.it