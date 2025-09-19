Teatro Enrico Brignano in tour a bordo di un bus scoperto per promuovere ' I 7 re di Roma'
(LaPresse) Un autobus scoperto e una guida turistica d’eccezione. Enrico Brignano porta la stampa in tour per la città la stampa, per promuovere la seconda stagione teatrale de ‘ I 7 re di Roma ‘, la commedia musicale scritta da Gigi Magni e musicata da Nicola Piovani, storicamente interpretata dal maestro Gigi Proietti. Lo spettacolo, una settimana fa, è stato premiato con “Il biglietto d’oro”. “Un tour nel tour. Abbiamo utilizzato questo autobus un po’ simbolico, a due piani e che porta molte persone, per fare questo viaggio teatrale. Un viaggio nella Storia, fra la leggenda e la realtà”. Così Brignano, parlando con LaPresse a margine del giro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
