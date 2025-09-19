Teatro della Pergola il Comune presenta il ricorso al Tar contro il declassamento

Firenzetoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Abbiamo presentato ricorso al Tar, come avevamo detto fin dall’inizio per tutelare il Teatro della Toscana e per difenderne l’onorabilità”. Lo fa sapere la sindaca Sara Funaro e presidente della Fondazione Teatro della Toscana, che comprende anche il Teatro di Rifredi e il Teatro Era di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: teatro - pergola

Teatro della Pergola, pubblicate le motivazioni ufficiali del declassamento

"La Pergola non è Teatro nazionale". Declassata una storia secolare

Teatro La Pergola, Mazzi contro Schlein: “Lei e la sindaca di Firenze stanno strumentalizzando Massini. Sistema è opaco”

Teatro della Pergola, il Comune presenta il ricorso al Tar contro il declassamento; Il Comune di Firenze presenta il ricorso al Tar sul Teatro della Pergola declassato; La Pergola è declassata, Comune pronto a ricorrere al Tar. Bettarini: “Nessuna modifica alla Stagione 2025/26” – ASCOLTA.

teatro pergola comune presentaIl Comune di Firenze deposita il ricorso al Tar sul Teatro della Pergola declassato - La sindaca: «Come si evince dal ricorso e dalla lettura dei verbali è palese che le motivazioni addotte dalla commissione sono totalmente pretestuose. Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it

teatro pergola comune presentaPergola, ricorso al Tar. Violazioni di legge e sottovalutata la direzione artistica di Massini - Chiesta la sospensiva: "Lesione del diritto a svolgere la missione culturale". Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Teatro Pergola Comune Presenta