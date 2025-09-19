Teatro della Pergola il Comune presenta il ricorso al Tar contro il declassamento

“Abbiamo presentato ricorso al Tar, come avevamo detto fin dall’inizio per tutelare il Teatro della Toscana e per difenderne l’onorabilità”. Lo fa sapere la sindaca Sara Funaro e presidente della Fondazione Teatro della Toscana, che comprende anche il Teatro di Rifredi e il Teatro Era di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

