di Raffaella Candoli Il teatro Bonci è uno di quei luoghi che portano con sé il fascino della storia e l'identità della comunità cesenate: un bene architettonico e artistico che rafforza il senso di appartenenza e l'orgoglio locale. Con la sua bella facciata neoclassica è uno degli esempi più eleganti di architettura teatrale ottocentesca in Romagna. Fu progettato dall'architetto Vincenzo Ghinelli di Senigallia e inaugurato il 15 agosto 1846. Venne intitolato, qualche decennio dopo, mentre era ancora in vita, al grande tenore cesenate Alessandro Bonci, che seppe conquistare i teatri di mezzo mondo.

© Ilrestodelcarlino.it - Teatro Bonci in scena. Storie, attori e chiavi di un simbolo cittadino