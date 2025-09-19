Teatro Bonci in scena Storie attori e chiavi di un simbolo cittadino

19 set 2025

di Raffaella Candoli Il teatro Bonci è uno di quei luoghi che portano con sé il fascino della storia e l’identità della comunità cesenate: un bene architettonico e artistico che rafforza il senso di appartenenza e l’orgoglio locale. Con la sua bella facciata neoclassica è uno degli esempi più eleganti di architettura teatrale ottocentesca in Romagna. Fu progettato dall’architetto Vincenzo Ghinelli di Senigallia e inaugurato il 15 agosto 1846. Venne intitolato, qualche decennio dopo, mentre era ancora in vita, al grande tenore cesenate Alessandro Bonci, che seppe conquistare i teatri di mezzo mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Teatro Bonci in scena. Storie, attori e chiavi di un simbolo cittadino

