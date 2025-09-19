Taylor Swift The Official Release Party of a Showgirl arriverà nei cinema a ottobre
Taylor Swift tornerà sul grande schermo a ottobre. Sarà proiettata in migliaia di cinema non con un lungometraggio tradizionale, ma con un evento di lancio di 89 minuti, “Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl”, a partire dal 3 ottobre, lo stesso giorno dell’uscita del suo nuovo album, “ The Life of a Showgirl “. La “festa” – una sorta di versione di massa di uno dei tanto decantati eventi “secret sessions” degli album – si terrà nei cinema da venerdì a domenica, durante il weekend di uscita dell’album. Le proiezioni includeranno tutti i 540 cinema AMC statunitensi. Le proiezioni inizieranno simultaneamente in tutti i cinema il 3 ottobre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
