Taylor Swift porta nei cinema il release party di The Life of a Showgirl

La star della musica ha rivelato online che a ottobre i fan potranno vivere un'esperienza unica nelle sale per festeggiare il nuovo album. I fan di Taylor Swift potranno festeggiare l'arrivo dell'album The Life of a Showgirl al cinema. Negli Stati Uniti, infatti, il 3 ottobre si potrà partecipare all'evento The Official Release Party of a Showgirl, di cui sono stati condivisi i primi dettagli online. Il film per festeggiare l'album Taylor Swift ha annunciato il progetto sui propri profili social, svelando che sarà possibile assistere a 89 minuti di contenuti esclusivi e inediti. Sul grande schermo si vedrà il video musicale di The Fate of Ophelia, oltre a immagini del dietro le quinte, dichiarazioni esclusive della popstar che racconterà le sue fonti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Taylor Swift porta nei cinema il release party di The Life of a Showgirl

