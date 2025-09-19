Per poter ottenere una serie di provvedimenti ed atti – come possono essere le autorizzazioni, le concessioni o le licenze – è necessario versare la tassa di concessione governativa (Tcg). A regolamentare questo particolare obolo è la Disciplina delle tasse sulle concessioni governative, ossia il Dpr n. 641 del 26 ottobre 1972. Il versamento di questa tassa serve per ottenere dalla Pubblica Amministrazione un determinato servizio. Ogni anno i privati e le aziende versano tramite la Tcg qualcosa come 91 miliardi di euro allo Stato. La tassa di concessione governativa viene utilizzata per diverse applicazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tassa di Concessione Governativa, cos’è e chi la deve pagare