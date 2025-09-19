Taser Sulpl | Consente di minimizzare il contatto fisico tra operatori e soggetti ostili

Ferraratoday.it | 19 set 2025

Dopo la reazione politica del sindaco Alan Fabbri all'interpellanza, presentata dai consiglieri del Gruppo Civica Anselmo sull'impiego da parte della polizia locale delle pistole a impulsi elettrici, sono giunti anche i commenti dei sindacati Sulpl e Sap.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Taser. Sulpl e Fabbri alla Civica Anselmo: “Proviamo con l’ipnosi?”.

