Taser Sulpl | Consente di minimizzare il contatto fisico tra operatori e soggetti ostili
Dopo la reazione politica del sindaco Alan Fabbri all'interpellanza, presentata dai consiglieri del Gruppo Civica Anselmo sull'impiego da parte della polizia locale delle pistole a impulsi elettrici, sono giunti anche i commenti dei sindacati Sulpl e Sap.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: taser - sulpl
Taser. Sulpl e Fabbri alla Civica Anselmo: “Proviamo con l’ipnosi?”.