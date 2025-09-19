Taric assemblea infuocata | Pronti a una class action

Saranno presto un comitato. Con l’obiettivo di far sfociare il loro malumore, per usare un eufemismo, in una serie di iniziative per protestare contro i rincari in bolletta dopo l’attivazione della Taric. Ma anche per chiedere un servizio migliore. Sono i cittadini che hanno aderito a un gruppo Facebook ideato proprio per raccogliere le adesioni di tutti coloro che intendono ‘esternare’ la loro arrabbiatura (al momento sono oltre 1.600, con iscrizioni anche da comuni diversi da Campi come Bagno a Ripoli e Poggio a Caiano) e una parte dei quali si è ritrovata ieri sera al circolo Arci Dino Manetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

