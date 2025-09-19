Tari i luoghi di culto non sono esenti

La tassa sui rifiuti parla chiaro: chiunque generi scarti deve partecipare ai costi del loro smaltimento. Chiese e altri luoghi di culto non sfuggono a questa logica collettiva, anche se qualche margine d’azione resta in mano agli enti locali, chiamati a decidere caso per caso. Un principio che non fa eccezioni Il concetto di base . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tari, i luoghi di culto non sono esenti

La Tari si paga anche nei luoghi di culto: cos'è cambiato

Applicabilità della tassa sui rifiuti (TARI) da parte degli enti locali ai luoghi destinati al culto: la risoluzione del MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze – Risoluzione n. 1/DF del 15 settembre 2025

Luoghi di culto e TARI: serve il regolamento comunale Senza esenzione esplicita, scatta l'imposizione. Ma la tariffa va calibrata sui rifiuti effettivi.

Anche le Chiese versano la TARI? La normativa non fa sconti ma c'è un'eccezione; Luoghi di culto e TARI: chiarimenti MEF su esenzioni e riduzioni; TARI anche per i luoghi di culto: nuove indicazioni per la determinazione della tariffa.

Chi inquina paga: la regola della TARI vale anche per le Chiese - Chi inquina paga: è questo il principio su cui si fonda la TARI, la tassa sui rifiuti che viene pagata ai Comuni da cittadini e cittadine per la copertura dei costi di gestione.

Anche i luoghi di culto devono pagare la TARI: cosa è cambiato e quando è prevista l'esenzione - I luoghi di culto non sono più esclusi dalla TARI: cosa prevede la normativa e in quali casi si può ottenere l'esenzione.