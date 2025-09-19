Targa di Norma Cossetto capovolta il centrodestra | Dopo le frasi in consiglio violenza chiama violenza

Genovatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una volta danni alla targa di Norma Cossetto, questa volta staccata e capovolta. A rivendicare il gesto, con un post sui social, il gruppo Genova Antifascista: “Come la resistenza palestinese combatte strenuamente il sionismo, nei nostri quartieri non dobbiamo abbassare l'odio di classe. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

