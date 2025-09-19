Taranto Mediterranea itinerario formativo e geopolitico
Tarantini Time Quotidiano Inizia una azione collettiva circolare di Istituzioni, associazioni, saperi intorno al Corso di Laurea che ospiterà gli studenti universitari provenienti, inizialmente, da Uganda ed Eritrea per comporre una identità geopolitica della Città. Il percorso di costruzione di un progetto che vede Taranto come città mediterranea, culla e non tomba di civiltà prevede diversi momenti di formazione e strutturazione dei corridoi universitari (UNICORE 7.0). Due appuntamenti ne riguardano l’attuazione. A darne notizia il Centro di Cultura per lo Sviluppo G. Lazzati Aps-Ets Taranto, che con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Dipartimento Jonico, la Camera di Commercio Brindisi -Taranto e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano Giovanni Paolo II, parlerà di “ MEDITERRANEO ilmaretraleterre” – La teologia del Mediterraneo: approdi critici e nuove rotte verso il farsi dell’umano, nell’Auditorium dell’Arcivescovado, lunedì 22 settembre 2025 a partire dalle ore 16. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
